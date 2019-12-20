В Калининграде опубликован перевод диссертации Канта — впервые на русском языке

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта опубликовал магистерскую диссертацию Канта «Краткий очерк некоторых размышлений об огне». Она впервые переведена на русский язык, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе университета.



Перевод выполнен старшим научным сотрудником Академии Кантианы Института гуманитарных наук БФУ им. Канта, кандидатом философских наук доцентом Сергеем Луговым. Работа опубликована в журнале «Кантовский сборник». В том же номере опубликована статья Лугового об истории и значении этого текста.

Диссертация была написана Кантом в 1755 году в качестве пробного сочинения для допуска к магистерскому экзамену. «Блестяще сдав его, Кант не стал тратить время, деньги и силы на печать рукописи, и она осталась храниться среди бумаг философского факультета. После кончины Канта в 1804 г. ее передали в библиотеку Альбертины, но поместили не среди других рукописей, а в мемориальном отделе, где сохранялись личные вещи выдающихся людей, связанных с Кёнигсбергом, и вскоре о ней забыли. Поэтому в печати латинский текст „Об огне“ (это общепринятое сокращенное название трактата) впервые появился только в конце 1830-х годов, на немецкий язык его перевели в 1873 году, а переводы на другие живые языки стали выходить, начиная с 1980-х годов», — отметили в университете.

«В XIX веке, пока классическая научная парадигма в физике не сменилась неклассической, идеи Канта, высказанные в этой диссертации, выглядели актуальными. Но в ХХ и XXI столетиях с естественнонаучной точки зрения мысли Канта об эфире как эластичной материи огня, света и тепла вызывают лишь исторический интерес. В гуманитарной сфере ситуация иная. Оживление интереса к позднему творчеству Канта спровоцировало ряд дискуссий, в том числе об эфире, упоминание о котором довольно часто встречается в поздних заметках. Забытый трактат „Об огне“ оказался важным источником для понимания эволюции кантовских взглядов на эфир и материю вообще», — процитировали в пресс-службе автора перевода.