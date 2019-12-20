В Советске на набережной установили флагшток выше девятиэтажного дома (фото)

Все новости по теме: Городской облик

В Советске на набережной у моста королевы Луизы установили огромный флагшток, который, по заверениям городских властей, выше девятиэтажного дома. Об этом написал на своей странице в Facebook глава муниципальной администрации Николай Воищев.

«Сегодня на набережной установили гигантский 37-метровый флагшток. В день открытия набережной, 25 декабря, на нем торжественно будет установлен и поднят российский триколор», — написал Воищев.


В конце июля 2018 года контракт на выполнение работ по благоустройству исторической части ул. Набережная в Советске был заключен с ООО «Стройком-Монолит». Цена контракта 107,5 млн рублей.

Подрядчику не удалось в срок завершить работы по реконструкции исторической набережной возле моста королевы Луизы. Активные горожане объяснили этот факт недостаточным контролем со стороны властей и пожаловались депутату Госдумы Александру Пятикопу.
Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter