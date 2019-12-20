В Советске на набережной установили флагшток выше девятиэтажного дома (фото)

В Советске на набережной у моста королевы Луизы установили огромный флагшток, который, по заверениям городских властей, выше девятиэтажного дома. Об этом написал на своей странице в Facebook глава муниципальной администрации Николай Воищев.



«Сегодня на набережной установили гигантский 37-метровый флагшток. В день открытия набережной, 25 декабря, на нем торжественно будет установлен и поднят российский триколор», — написал Воищев.





В конце июля 2018 года контракт на выполнение работ по благоустройству исторической части ул. Набережная в Советске был заключен с ООО «Стройком-Монолит». Цена контракта 107,5 млн рублей.

