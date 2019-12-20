«Аэрофлот» собирается ввести безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

«Аэрофлот» собирается ввести безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Аэрофлот» с 24 декабря собирается выпустить в продажу билеты на дальнемагистральные рейсы по безбагажным тарифам «Лайт», сообщает «Интерфакс»

Тариф «Лайт» включает только перевозку ручной клади весом до 10 кг в салоне самолета — провоз багажа в грузовом отсеке предлагается за дополнительную плату.

Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота», который позиционирует себя как премиальный перевозчик, появились в апреле этого года. Сначала они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях авиакомпании в Европу, а также 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней «России» (работает в среднем ценовом сегменте). Позднее безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота», «России» и летающей на Дальнем Востоке «Авроры».

Одновременно с введением тарифа «Лайт» «Аэрофлот» отменил самый дешевый в его прежней линейке тариф «Эконом бюджет», который помимо ручной клади включал провоз багажа весом до 23 кг.

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