С Нового года в России увеличатся минимальные цены на коньяк, бренди и водку

C 1 января 2020 года увеличатся минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку в России. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации, пишет «Коммерсант».

Увеличится минимальная розничная цена за бутылку объемом 0,5 литра: водки — на 7%, до 230 руб.; коньяка — на 11,6%, до 433 руб.; бренди — на 2,6%, до 315 руб.

Закупочная цена водки у производителя повысится на 6,6%, до 193 руб., а на коньяк и бренди увеличатся до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за полулитровую бутылку. Оптовые цены увеличатся для водки на 7%, до 199 руб.; для коньяка и бренди до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.

Также с января впервые с 2015 года повысится также минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья: на 16% до 57 руб. за 1 л безводного спирта.

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