Каждый пятый житель РФ намерен взять кредит на покупку новогодних подарков

Каждый пятый житель РФ намерен взять кредит на покупку новогодних подарков
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

Кредитные средства для покупки новогодних подарков планируют использовать 22% россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

«Многие россияне будут использовать заемные средства, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей — путешествий и подарков семье и друзьям. Каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки — так ответили 22% опрошенных. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет», — отмечается в исследовании.

При этом большинство россиян все же планирует использовать для покупки подарков текущий заработок — 71%. 79% опрошенных потратят на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Значительно увеличат траты 7%, сэкономить хотят 14% россиян.Две трети россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей, 26% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. 22% готовы потратить до 20 тыс. рублей, а 12% — свыше 20 тыс. рублей.

При том 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

Опрос проходил декабре этого года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 25 лет.

Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter