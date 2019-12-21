В мэрии рассказали, как будет перекрываться центр города на Новый год и Рождество

В мэрии рассказали, как будет перекрываться центр города на Новый год и Рождество
Виталий Невар / Новый Калининград
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В районе площади Победы 1 января и с 4 по 10 января будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает администрация Калининграда.

1 января 2020 года движение транспорта временно закрывается для проведения новогодних праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по ул. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Иванникова; ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской. Время перекрытия — с 12:00 до 20:00.

Из-за рождественских мероприятия с 4 по 10 января с 8:00 до 19:00 будет перекрываться ул. Баранова на участке от въезда на подземную парковку «Кловер Сити Центра» до ул. Иванникова.

Автомобилистам в указанное время рекомендуется освободить от своих машин территорию закрытия движения.

При этом, как отметили в мэрии, в случае необходимости ГИБДД может дополнительно перекрывать движение в оперативном порядке.

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