Толстый ствол, запах хвои: Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки

Толстый ствол, запах хвои: Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Лучше всего живую новогоднюю ель покупать не раньше 20 декабря, в противном случае она рискует не достоять до конца новогодних праздников. Советы по выбору елок дал в понедельник Роспотребнадзор.

Как рекомендуют в ведомстве, нужно выбирать ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин: дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии — ёлку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. «Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои», — отметили в Роспотребнадзоре. Дома нужно обязательно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например на балкон.

При выборе искусственной елки специалисты также советуют ориентироваться на запах: не должно быть едкого запаха пластика. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин, хвоинки должны хорошо держаться и при сжатии легко принимать первоначальную форму. На упаковке обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Также нужно убедиться в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.
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