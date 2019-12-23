Онколог назвала симптомы в случае поражения головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова департамента здравоохранения Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».



«Это неясные боли, какие-то опухоли или шишечки, уплотнения, на которые люди годами не обращают внимания. Это непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании. Тревожный сигнал, если начали шататься зубы без особых причин. Нужно обращать внимание на пигментные пятна, если они начинают менять цвет и расти», — заявила Лилия Яковлева. По ее словам, «повод пойти к лору, если у взрослого человека без хронических заболеваний на ровном месте возник острый отит, заложенность носа и головные боли». Медик напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики, в таком случае выздоравливает до 84% больных. Однако, отметила хирург-онколог, только треть заболеваний в России диагностируется на начальной стадии.