В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий подарок на Новый год

Специалисты Роскачества рассказали, на что следует обращать внимание при покупке сладких подарков на Новый год. Об этом в понедельник, 23 декабря, пишет РИА «Новости».



Эксперты рекомендуют покупать такой товар в сетевых супермаркетах или специализированных магазинах, поскольку обычно там продаются упакованные на производстве подарки. Они собираются из конфет и шоколада одной партии, а это значит, что срок годности у продукции будет примерно одинаковым.

В издании отмечают, что этикетка должна отображать наименование и юридический адрес фасовщика сладкого сюрприза, дату фасовки и срок годности, ограничения по возрасту, содержание подарка, а также состав и пищевую ценность сладостей внутри набора. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Уточняется, что сладкие подарки должны храниться при температуре 15–17 градусов.

Наличие конфет, вафель, пряников, печенья, мягкого ириса, пастилы, зефира и мармелада говорит о качественности сладкого набора. Специалисты не рекомендуют покупать подарки с лакомствами, в составе которых имеются следующие ингредиенты: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), натуральный кофе и гидрогенизированные масла, а также жиры. А соевый лецитин внутри подарочных угощений вообще может спровоцировать аллергию.

При покупке новогодних наборов с игрушкой важно обращать внимание на возрастные ограничения. Игрушки для детей до трех лет не должны быть сделанными из натурального меха и натуральной кожи, так как эти материалы являются сильным аллергеном. Также опасными для детей могут быть игрушки со стеклами, бьющимися материалами и мелкими деталями, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.