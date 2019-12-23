Путин открыл движение по железнодорожной части Керченского моста

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту началось с путешествия президента РФ Владимира Путина на поезде Керчь-Тамань, передают «Ведомости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Время движения поезда по Керченскому мосту составляет около 15 минут. Одновременно со стартом движения по мосту заработают железнодорожные подъезды к нему как с Керчи, так и со стороны Тамани.

В ближайшее время движение по мосту запустили только для пассажирские поездов. Первый отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 ( по московскому времени) и прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25 (по московскому времени). Грузовые перевозки планируется запустить в июне 2020 года.

Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым запустили 8 ноября. Билет по маршруту Москва-Симферополь, например, стоит от 2900 руб., а из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 руб.