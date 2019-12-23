Спикер облдумы объяснила остановку возведения онкоцентра нерадивостью подрядчика

Спикер облдумы объяснила остановку возведения онкоцентра нерадивостью подрядчика
Марина Оргеева. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева уверена, что проблема со строительством онкологического центра возникла именно из-за подрядчика. Об этом она заявила в понедельник, 22 декабря, во время заседания облдумы.

«Если вы считаете, что этим вопросом волнуетесь только вы, то поверьте — и губернатор, и всё правительство, и министерство сегодня занимаются этим вопросом, потому что значимость объекта переоценить сложно. К большому сожалению, и маленькие объекты, и большие попадают на нерадивых подрядчиков», — заявила Оргеева, отреагировав на возмущение депутата Михаила Чесалина.

По словам спикера, строительство может возобновиться «примерно» в марте. Чесалин в таких прогнозах усомнился, допустив, что подрядчик еще может оспаривать решение о расторжении контракта в суде. 

О расторжении контракта с генподрядчиком онкоцентра стало известно в начале декабря.

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. С тех пор компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областного правительства. Строительство должно завершиться в сентябре 2020 года.

Новые сроки сдачи объекта будут намечены не раньше первого полугодия 2021 года. Продолжить строительство станет возможным только после заключения контракта с новым подрядчиком. В настоящее время «Артель» через Арбитражный суд Калининградской области требует признать начисленные властями штрафы и неустойку неправомерными.

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