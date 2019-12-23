В «Храброво» повесили портрет императрицы из 45 километров ниток (фото)

В «Храброво» повесили портрет императрицы из 45 километров ниток (фото)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В «Храброво» повесили портрет императрицы Елизаветы Петровны, в честь которой «доназвали» калининградский аэропорт. Портрет сделан из ниток, общая длина которых составила около 45 километров, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Работу торжественно открыли в понедельник, 23 декабря. «Нитки были использованы только черные и белые, и белая основа. Это художественный объект прежде всего, но самое главное, что это торжество математики. Здесь с невероятной точностью рассчитана вся схема сборки этого панно, и мы здесь, наверное, больше не художники, а математики и программисты. И очень здорово, что такие люди, как я, которые совершенно не умеют рисовать, могут создавать такие портреты при помощи того, чему нас учили в школе», — пояснила автор работы Юлия Стародворская.

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