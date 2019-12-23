Власти региона: для небольших населенных пунктов закуплены передвижные клубы

Власти региона: для небольших населенных пунктов закуплены передвижные клубы
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
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Для Багратионовского и Неманского городских округов закуплены передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комплексы закуплены в рамках национального проекта «Культура». Стоимость двух автоклубов — 9,6 млн рублей.

«Если проект окажется успешным, то будем тиражировать его и дальше. Посмотрим, насколько они будут пользоваться популярностью», — отметил губернатор Антон Алиханов.

Передвижной клуб трансформируется в небольшую концертную площадку и кинозал. Внутри имеется световое, звуковое, видеооборудование, проведен интернет.



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