Власти региона: для небольших населенных пунктов закуплены передвижные клубы

Для Багратионовского и Неманского городских округов закуплены передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Комплексы закуплены в рамках национального проекта «Культура». Стоимость двух автоклубов — 9,6 млн рублей.
«Если проект окажется успешным, то будем тиражировать его и дальше. Посмотрим, насколько они будут пользоваться популярностью», — отметил губернатор Антон Алиханов.
Передвижной клуб трансформируется в небольшую концертную площадку и кинозал. Внутри имеется световое, звуковое, видеооборудование, проведен интернет.
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