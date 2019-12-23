В Черняховске возобновили запрет на движение грузовиков через центр города

В Черняховске возобновили запрет на движение грузовиков через центр города
Виталий Невар / Новый Калининград
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С понедельника, 23 сентября, в Черняховске в техническом режиме открыто движение по участку ул.Победы от ул. Железнодорожной до перекрестка с ул. Калининградской. Это даст возможность возобновить движение грузовиков в обход центра города, сообщает местная администрация в соцсетях.

Как отмечают в администрации, последний слой асфальта и пластиковая разметка на данном участке будет нанесена, когда позволят погодные условия — «вероятнее всего в марте-апреле 2020 года». В связи с открытием отремонтированного участка восстанавливается запрет на движение грузового транспорта по центральной ул. Ленина и участку ул. Калининградской от перекрестка с ул. Дачной до площади Ленина.

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