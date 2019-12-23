Калининградский зоопарк поставил рекорд посещаемости за 30 лет

23 декабря 2019 года Калининградский зоопарк впервые за 30 лет встретил полумиллионного посетителя. Им стала Ирина Демидова из Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.



«Когда 7 лет назад, по поручению губернатора Николая Цуканова, мы разрабатывали концепцию развития зоопарка с участием архитектора из Гданьска (Польша) Марека Наконечны, то просчитывали прогнозы увеличения посещаемости зоопарка в зависимости от инвестиций. И даже по тем, более чем самоуверенным прогнозам, мы должны были бы сейчас находиться на отметке между 370 000 и 410 000! А если учесть, что 8 лет назад мы стартовали с 230 000...» — отметила директор зоопарка Светлана Соколова.

Такая посещаемость как в 2019 году была зафиксирована в зоопарке более 30 лет назад в 1980-х годах. В 90-х годах количество посетителей резко снизилось. Постепенный подъем числа посетителей начался в 2014 году с вводом в строй нового павильона «Тропический дом» и других объектов зоопарка, отмечают в администрации зоопарка.