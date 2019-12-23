Калининградский зоопарк поставил рекорд посещаемости за 30 лет

Калининградский зоопарк поставил рекорд посещаемости за 30 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
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23 декабря 2019 года Калининградский зоопарк впервые за 30 лет встретил полумиллионного посетителя. Им стала Ирина Демидова из Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Когда 7 лет назад, по поручению губернатора Николая Цуканова, мы разрабатывали концепцию развития зоопарка с участием архитектора из Гданьска (Польша) Марека Наконечны, то просчитывали прогнозы увеличения посещаемости зоопарка в зависимости от инвестиций. И даже по тем, более чем самоуверенным прогнозам, мы должны были бы сейчас находиться на отметке между 370 000 и 410 000! А если учесть, что 8 лет назад мы стартовали с 230 000...» — отметила директор зоопарка Светлана Соколова.

Такая посещаемость как в 2019 году была зафиксирована в зоопарке более 30 лет назад в 1980-х годах. В 90-х годах количество посетителей резко снизилось. Постепенный подъем числа посетителей начался в 2014 году с вводом в строй нового павильона «Тропический дом» и других объектов зоопарка, отмечают в администрации зоопарка.

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