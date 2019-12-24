«Безопасный город» рассказал, где перед Новым годом будут стоять радары (список)

Опубликованы места размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации с 24 декабря по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».



Дорожные камеры будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, установка табличек „Фотовидеофиксация“ перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием для отмены постановлений о наложении административного штрафа», — отметили в пресс-службе.