В Калининграде сироте выделили непригодную для жилья квартиру, требующую капремонта

В Калининграде бывшего воспитанника детского дома повторно включили в список на обеспечение жильем. Об этом во вторник, 24 декабря, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, после достижения совершеннолетия ребенок-сирота уже получил в собственность квартиру, однако доказать, что она оказалась непригодной для проживания, получилось только через год. На этом основании суд первой инстанции отказался вновь включать владельца плохой квартиры в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении благоустроенным жильем.

В апелляционной инстанции с этим решением не согласились. Закрепленная за ребенком-сиротой квартира нуждалось в капитальном ремонте еще до достижения им 18 лет. «То обстоятельство, что постановление о признании жилья непригодным для проживания принято администрацией после достижения истцом совершеннолетия, правового значения в этом случае не имеет», — отметили в пресс-службе. Суд решил, что сироту должны обеспечить благоустроенным жильем, повторно включив в соответствующий список.