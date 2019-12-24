В Знаменске начался ремонт ж/д переезда, возможно частичное перекрытие дороги

В Знаменске начался ремонт ж/д переезда, возможно частичное перекрытие дороги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во вторник, 24 декабря, начинаются работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда в Знаменске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе КЖД.

Рабочим предстоит заменить устройства заграждения переезда. Согласно графику работы на переезде продлятся до конца текущей недели без перерывов в движении железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Тем не менее в процессе ремонта возможно временное частичное перекрытие пересекающей переезд дороги с организацией пропуска автотранспорта по одной из полос движения. Просим автомобилистов планировать свои поездки с учетом этой информации», — отметили в пресс-службе.


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