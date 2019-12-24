Появились эскизы интерьеров «Молла Балтии», который строят у Приморского кольца

Московское архитектурное бюро Blank Architects представило дизайн-проект интерьеров «Молла Балтии». Об этом сообщается на официальном сайте строящегося в районе выезда на Приморское кольцо торгового центра.

Согласно проекту, галереи центра будут разделены на 4 «тематические зоны» с разным оформлением. «В интерьере центральной галереи центра воплощен образ леса. Детская игровая площадка будет расположена в галерее в непосредственной близости от магазинов для мам и детей. Стилистическое решение предполагает оформление элементов в морской теме. Площадка будет включать в себя различные игровые и декоративные элементы и посадочные места для родителей», — говорится в сообщении на сайте проекта.





Отметим, что согласно проекту здание торгово-развлекательного центра будет одноэтажным, в частности, там планируется «фудхолл», детская зона и продуктовый гипермаркет. Об арендаторах сведений пока немного, по данным сайта проекта, большая часть крупных и средних торговых площадей уже сдана в аренду или забронирована, однако указаны пока только три арендатора — «Рив Гош», «Эльдорадо» и «М.видео».

Напомним, строительство ведет «Гамма Инвест Групп» в эксплуатацию объект планировалось ввести в марте-апреле 2020 года. По словам представителей «Гаммы», суммарная торговая площадь «Балтии Молла» на 1 тыс. кв.м превысит площадь «Европы», крупнейшего на данный момент торгового центра города.

Эскизы бюро Blank Architects