В Светлом сносят 10-летний недострой перед реконструкцией набережной (фото)

В Светлом начались работы по сносу недостроя на набережной морского канала. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 декабря, сообщили в администрации муниципалитета. Работы продлятся до конца месяца.

Помощник главы местной администрации Илья Писаренко пояснил корреспонденту «Нового Калининграда», что недострою больше 10 лет. В 2006 году калининградский инвестор «Три товарища» начал строить на этом месте торговый центр, однако работы прекратились в 2008 году.

«В 2014 году администрация начала судиться с ними, сначала настаивая на сносе, а затем просто на передаче земли в собственность муниципалитета. Место притягивало асоциальные элементы, а это прогулочная зона. Такое бельмо у города на глазу. В 2018 году закончились судебные разбирательства и сейчас мы приступили к сносу», — отметил Писаренко.

Представитель администрации также пояснил, что светловские власти торопятся со сносом, потому что в начале следующего года должны начаться работы по реконструкции набережной. «Запланированы масштабные работы по совместному с Евросоюзом проекту и этот участок входит в область реконструкции. Там будет озеленение, парк, торговые ряды. И именно поэтому все так оперативно делается, чтобы уже к новому году освободить площадку для масштабной работы. Непосредственно на месте этого недостроя будет обзорная площадка с территорией для отдыха — озеленение, инсталляции», — сказал Писаренко.