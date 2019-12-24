ГИБДД опубликовала график работы МРЭО в Калининграде в праздники

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД на ул. М. Борзова будет работать 4 января 2020 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

МРЭО ГИБДД по адресу ул. Маршала Борзова, д.58з, будет принимать документы с 8.00 до 15.00 в субботу, 4 января. Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

Кроме того, в понедельник, 6 января, на проспекте Победы, 189б, будет работать выездной пункт МРЭО. Прием документов будет осуществляться с 9.00 до 14.00 без обеденного перерыва.