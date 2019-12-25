Роструд: зарплаты россиян не должны снижаться из-за новогодних каникул

Роструд: зарплаты россиян не должны снижаться из-за новогодних каникул
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Роструде заявляют, что зарплаты россиян за январь 2020 не должны снижаться из-за отдыха в длинные новогодние праздники. Об этом в среду сообщает «Российская Газета» со ссылкой разъяснения представителей ведомства.

Гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни установлены в статье 112 Трудового Кодекса. «Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату. Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, — рассказал „РГ“ заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. — Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором».

При этом суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.


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