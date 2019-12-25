Мэрия потребовала от фирмы депутата 103 тыс. за затянувшийся ремонт ул. Горького

Администрация Калининграда потребовала от возглавляемой депутатом Сергеем Григоренко фирмы неустойку за затянувшийся ремонт ул. Горького. Претензия была опубликовано на портале госзакупок во вторник, 24 ноября.

Согласно документу, компания «ДСП» должны была исполнить контракт стоимостью 201,5 млн руб. до 23 сентября, однако работы были приняты 15 ноября. За просрочку в мэрии потребовали от подрядчика почти 103 тыс. руб.

При этом в связи с несоответствием проектных и фактических объемов работ образовалась экономия в размере почти 10 млн руб. — общая стоимость работ составила 191,6 млн руб. Это послужило причиной формального согласованного расторжения контракта.

Директором ЗАО «ДСП» является депутат горсовета Сергей Григоренко. В качестве учредителя выступает ЗАО «Строймеханизация-Один», которую возглавляет сын депутат Валерия Макарова Павел Макаров.