Голикова считает, что оптимизацию в российском здравоохранении провели ужасно

Голикова считает, что оптимизацию в российском здравоохранении провели ужасно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Оптимизация в сфере здравоохранения была выполнена ужасно, считает вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РБК.

Голикова отметила, что оптимизацию провели ужасно во многих регионах России, а качество и доступность медицинских услуг по ее итогам «резко ухудшились». По ее мнению, в подобном выполнении оптимизации «виноваты все — и центр, и регионы». Вице-премьер считает, что на данный момент нужно исправлять сложившуюся в области здравоохранения ситуацию.

Также она сообщила, что в правительстве решается вопрос о передаче здравоохранения на федеральный уровень, но против такого решения выступают некоторые регионы.


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