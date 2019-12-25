Голикова считает, что оптимизацию в российском здравоохранении провели ужасно

Оптимизация в сфере здравоохранения была выполнена ужасно, считает вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РБК.



Голикова отметила, что оптимизацию провели ужасно во многих регионах России, а качество и доступность медицинских услуг по ее итогам «резко ухудшились». По ее мнению, в подобном выполнении оптимизации «виноваты все — и центр, и регионы». Вице-премьер считает, что на данный момент нужно исправлять сложившуюся в области здравоохранения ситуацию.

Также она сообщила, что в правительстве решается вопрос о передаче здравоохранения на федеральный уровень, но против такого решения выступают некоторые регионы.