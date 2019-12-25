Волонтеры нашли в воинской части в Балтийске собаку с «огнестрельной раной»

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Калининградские волонтеры обнаружили в Балтийске собаку с ранами предположительно от огнестрельного оружия. Об этом «Новому Калининграду» рассказала зампредседателя КРОО «Право на жизнь» Екатерина Ублинская.

В общественную организацию позвонил военнослужащий из Балтийского округа и сообщил, что на территории их части уже давно обитает собака, которую он и его коллеги подкармливают. По словам мужчины, в последнее время на теле пса были заметны крупные раны, но животное не подпускает к себе людей, желающих оказать помощь.

Волонтерам удалось отыскать собаку и отвезти ее в ветеринарную клинику. «Сначала все думали, что пес просто где-то деранул шкуру о колючую проволоку. Но осмотр показал, что у животного имеется сквозное отверстие на лапе и обширное ранение по касательной на груди. Ветеринары предполагают, что это огнестрельные ранения — скорее всего в пса стреляли из малокалиберного охотничьего ружья», — пояснила Ублинская.

Псу, которого назвали Джокер, обработали раны. Теперь ему предстоит пройти длительный курс приема антибиотиков, а потом найти хозяина. Волонтеры намерены написать в полицию заявление о жестоком обращении с животными.


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