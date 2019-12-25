В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для пенсионеров-одиночек

В России должны быть введены дополнительные выплаты для пенсионеров-одиночек, а называться эта процедура должна «новогодним капиталом», считает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом в среду, 25 декабря, рассказывает РБК со ссылкой на RT.



Как сообщается в издании, «новогодний капитал» в России предлагают выплачивать одиноким пожилым людям, которые в свою очередь смогли бы купить без ущерба для своего бюджета все необходимые продукты и вещи для праздника. Так государство даст пенсионерам возможность «провести праздники так, как им захочется», считает Чернышов.

По его мнению, размер «новогоднего капитала» нужно привязать к средней пенсии в регионе, однако конкретная сумма не называется.