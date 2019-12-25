Социологи выяснили, о чем чаще всего мечтают россияне

Заветными мечтами для большинства россиян являются счастливая семья, надежные друзья и хорошая работа. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.



Большинство респондентов (90%) мечтают иметь счастливую семью и воспитать хороших детей. 86% хотят прожить честную жизнь, 85% — иметь надежных друзей, 77% опрошенных мечтают об интересной работе, 69% стремятся к хорошему образованию. При этом россияне считают свои мечты вполне осуществимыми.

Также респонденты в качестве мечты называли здоровье и улучшение жилищных условий (по 10%). 8% опрошенных мечтают о путешествиях. Материальное благополучие является мечтой 6% россиян. 5% респондентов хотели бы жить у моря. О мире во всем мире мечтают 4% опрошенных.

По мнению большинства (75%), мечта должна быть реализуемой, и только 10% считают, что она может быть несбыточной. 13% проголосовали за то, что лучше вообще не мечтать. В качестве условия осуществления мечты 45% респондентов назвали личные усилия. 41% считают, что это удачное стечение обстоятельств. Удалось осуществить мечту практически всем опрошенным — 89% ответили на этот вопрос «да».

Опрос проведен 18 декабря 2019 года, участие принимали россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью. Объем выборки 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.