Депутат: около 900 многодетных семей решили получать выплату вместо земли

Правом заменить земельный участок на единовременную выплату воспользовались уже около 900 калининградских семей. Об этом журналистам в четверг сообщила глава социального комитета облдумы Лариса Швалкене, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«По-моему, за период, когда мы ввели эту выплату, 900 семей уже получили эту выплату, и поэтому было принято решение, что если они встали [на учет, когда] семья еще была многодетной, но не сразу получили выплату или земельный участок, то право за ними остается [даже после того, как старшему из детей исполнилось 18]», — сказала Швалкене.