Волонтеры просят помочь спасти 18 собак, найденных в квартире умершей женщины

Волонтеры просят калининградцев помочь спасти 18 собак, хозяйка которых умерла. Одинокая пенсионерка проживала в одном из поселков Нестеровского района. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщила представитель организации «Право на жизнь» Екатерина Ублинская.

Пенсионерке принадлежала половина дома, рассчитанного на две семьи. У нее было около трех десятков собак, которые жили и в квартире, и во дворе. «Начали соседи бить тревогу, потому что государственная служба забрала только 6 или 7 собак, которые находились на придомовой территории. Две собачки в доме погибли. А всех оставшихся в доме никто не забрал. Мы с девчонками из других приютов скооперировались и решили, что надо спасти животных. Мы взяли двух собак, которые менее социальные, и они у нас останутся, 13 собак взял приют „Преданная душа“, и трех собак взял приют „Тимвилль“», — пояснила Ублинская.

Мест в приютах не хватает, и собакам нужно искать новых хозяев, продолжила она. Все собаки небольшого размера, есть двое щенков, две собаки в возрасте около 1,5 лет, трехлетки и два пса постарше, 5-6 лет. Большая часть животных контактные, но некоторым нужно будет привыкать жить в квартире.

«В доме нет ни отопления, ни воды. Как она там жила — я просто не представляю. Собаки, которых мы забирали, на улицу не ходили, судя по тому, что у них когти впиваются в подушечки. Хотя все окружающие о женщине отзывались очень хорошо — говорили, она добрая, хорошая. Большая часть собак абсолютно контактные, некоторые аж на руки запрыгивают, но, скорее всего, потребуется небольшая корректировка по содержанию в квартире, в домашних условиях, потому что они элементарно этого не знают», — пояснила представитель волонтерской организации.

Приюты берут на себя обязательства по стерилизации и первой помощи животным. «Все животные сначала будут у нас на откорме, потом на обработках — блохи, глисты, внешние паразиты. Но им все равно нужен дом, потому что сейчас может сложиться ситуация так, что мы будем сажать чуть ли не по 3-4 в клетку», — сказала Ублинская.

«Мы хотели обратиться к людям, которые давно хотели завести себе маленькую собачку — возможно, это шанс завести себе друга, который вам будет благодарен до конца дней за жизнь в любви, заботе и ласке», — заключила волонтер.

Связаться с приютами можно по телефонам: +7 (921) 711-55-95 — «Преданная душа», 12 собак (Наталья), +7 (952) 116-01-93 — «Тимвилль», 3 собаки (Ольга), +79114631911 — «Славянское», 2 собаки (Екатерина).

Фото Екатерины Ублинской