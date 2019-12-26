На новом кольце на Планерной начали укладывать асфальт

На новом разворотном кольце на ул. Планерной со стороны Большой Окружной начали укладывать асфальт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

«Одновременно с асфальтированием кольца продолжается подготовка основания на будущих съездах с Окружной, здесь закончили с песчаной подушкой и идёт отсыпка щебнем. Идёт также подготовка основания под тротуары и велодорожки с обеих сторон проезжей части, где уже уложен нижний слой асфальта на всём протяжении дороги до ул. Лукашова. Погода благоприятствует дорожным строителям, но верхний, более требовательный к температурам слой асфальта будет уложен на Планерной весной», — отметили в пресс-службе.

20 января дорожники планируют приступить к соединению Планерной с ул. Ген. Челнокова. Для этого съезд с Окружной в сторону Северного микрорайона будет временно закрыт.