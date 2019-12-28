Прогноз на конец 2019 и начало 2020 года: чуть похолодает и снова потеплеет

Прогноз на конец 2019 и начало 2020 года: чуть похолодает и снова потеплеет
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Синоптики прогнозирую небольшое похолодание в последние выходные 2019 года в Калининграде. Новый год местные жители встретят при положительной температуре. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до −2°С. Однако вплоть до начала января морозов не предвидится даже по ночам. Начиная с субботы, температура будет расти: в субботу днем будет +1°С, в воскресенье — +2°С, в понедельник — +6°С.

Во вторник, 31 декабря, ожидается +7°С, а 1 января 2020 года — +6°С. В новогоднюю ночь столбик термометра не должен опуститься ниже +3°С.

При этом с 28 декабря и до 1 января осадков практически не ожидается. В основном прогнозируется облачная с прояснениями погода

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более холодную погоду в ближайшие дни. Так, 28-31 декабря дневная температура будет находиться в пределах +3-4°С. По ночам будет в районе 0°С.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу и воскресенье похолодает до -1-0°С. Эти показатели будут сохраняться и днем, и ночью. Новый год калининградцы встретят, когда на улице будет около +3°С. Ожидается пасмурная, но не без осадков погода.

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