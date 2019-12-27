Прокуратура: в котельных Багратионовска нарушалась пожарная безопасность

В зданиях котельных, находящихся в управлении МУП «ЖКС — Багратионовск», выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



«Система автоматической установки пожарной сигнализации не проверена на работоспособность; в здании котельной отсутствуют огнетушители; в котельной к работе допускаются лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующие квалификационные удостоверения и другие нарушения», — уточняется в релизе.

По результатам проверки прокурором района в адрес директора МУП «ЖКС — Багратионовск» внесено представление об устранении допущенных нарушений.

По постановлению прокурора района механик муниципального предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде предупреждения.