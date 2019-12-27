Могилу Снегова в Калининграде обещают привести в порядок в ближайшее время

Могилу Снегова в Калининграде обещают привести в порядок в ближайшее время
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда в ближайшее время планируют привести в порядок могилу известного писателя-фантаста, популяризатора науки Сергея Снегова. Об этом мэр города Алексей Силанов в пятницу сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».

В 2020 году будет отмечаться 110-летие со дня рождения писателя, а его могила на старом кладбище на пр-те Мира находится в плачевном состоянии. «Помощь общественности не нужна, соответствующие поручения даны, и мы силами муниципалитета это все в ближайшее время сделаем», — сказал Силанов.



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