Могилу Снегова в Калининграде обещают привести в порядок в ближайшее время

Власти Калининграда в ближайшее время планируют привести в порядок могилу известного писателя-фантаста, популяризатора науки Сергея Снегова. Об этом мэр города Алексей Силанов в пятницу сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».



В 2020 году будет отмечаться 110-летие со дня рождения писателя, а его могила на старом кладбище на пр-те Мира находится в плачевном состоянии. «Помощь общественности не нужна, соответствующие поручения даны, и мы силами муниципалитета это все в ближайшее время сделаем», — сказал Силанов.



