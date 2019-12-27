Мэрия обещает показать план по созданию платных парковок в центре в 2020 году

Мэрия обещает показать план по созданию платных парковок в центре в 2020 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горвласти обещают в следующем году завершить разработку проекта по созданию платных парковок в областном центре. Об этом глава города Алексей Силанов в пятницу сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».

«Ситуация в городе достаточно сложная, количество зарегистрированных транспортных средств практически ежемесячно увеличивается, и не реагировать на это невозможно. И есть несколько путей решения проблемы пробок. Это, конечно, создание парковок, сейчас комитет транспортной инфраструктуры разрабатывает концепцию парковочных мест в Калининграде. И несомненно это регулирование работы общественного транспорта, который тоже влияет на эту ситуацию, — сказал Силанов. — Я думаю, что 2020 год будет переходным, когда уже окончательно будет разработана концепция, сделаны все необходимые финансово-экономические обоснования для реализации проекта по созданию парковок в Калининграде. Мы в любом случае в этом направлении просто обязаны двигаться».

Глава города также добавил, что стоимость парковок пока нельзя назвать даже примерно. «Есть несколько вариантов развития событий. Это создание муниципального учреждения, которое будет оператором парковок, либо передача этой функции на аутсорсинг, когда будут привлечены коммерческие структуры для реализации этого проекта, и так далее. Мы пока над этим работам, и о стоимости говорить преждевременно», — отметил Силанов.

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