Депутат ГД о ремонте набережной в Советске: «Там шаромыги выиграли конкурс, шаромыжники»

Депутат ГД о ремонте набережной в Советске: «Там шаромыги выиграли конкурс, шаромыжники»
Фото со страницы главы администрации Советска Николая Воищева в Facebook
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Набережная в Советске не была сдана в срок из-за низкой квалификации подрядчика. Работы отличаются плохим качеством, заявил накануне на пресс-конференции депутат госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп.

«Там шаромыги выиграли конкурс подрядный, шаромыжники, — сказал депутат. — Маломощная компания без оборотных средств. [...] Потом взяла в субподряд тоже шаромыжников. Вот отсюда и качество, оно видно невооруженным взглядом. Я говорю: ребята, помолитесь, что еще морозов нет ...]. Ну слушайте, мужики. Вы кому хотите рассказать, замкомандира стройотряда? У вас три калеки на стройке и полтора экскаватора».

Отметим, набережную в Советске открыли в среду, 25 декабря, запустив фонтан, сделанный в рамках реконструкции.

Набережную, которую обустраивали на деньги всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, должны были ввести в эксплуатацию до 29 ноября этого года. Контракт стоил 107,5 млн рублей.

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