Власти отказались от планов сделать фонтан на месте автопарковки у «Планеты»

Калининградские власти отказались от идеи строительства фонтана на месте парковки у развлекательного комплекса «Планета». Такой информацией поделился глава МУП «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Сергей Русович во время общественных слушаний по благоустройству ул.Соммера-ул.Рокоссовского.



Новый проект сделали на основе первоначальных решений КБ «Стрелка», которые предполагали создание фонтана и сквера, а также комплекса велодорожек, детских площадок и новых мест для парковки автомобилей. «Они (КБ „Стрелка“ — прим. „Нового Калининграда“) вообще предложили из стоянки сделать фонтаны такие и площадку опустить, но в данном случае земля наверху принадлежит на 50 лет владельцу „Планеты“. Понимаете, на чужой земле строить нельзя — это закон», — рассказал Русович о существующем арендном договоре.

«Они [специалисты бюро] предложили достаточно много идей по развитию города Калининграда, в том числе улицы Черняховского», — отметил он и добавил, что после изменений первоначальная идея значительно поменялась. На данный момент это уже третье по счету переосмысление концепции, уточнил архитектор.

По словам градостроителя, у властей на этот счет есть другие предложения. Так, парковка «Планеты» рядом с остановкой останется и дальше, а на «нижней» территории улицы Рокоссовского власти хотят обустроить спуски с пандусами для маломобильных граждан и амфитеатр, выполняющий функции видовой площадки. Идея с установкой фонтанов, по мнению Русовича, очень сложна и нереализуема, поскольку «с правой стороны, где лестница и три киоска, проходит теплосеть, газовые сети и электрика, а с левой стороны — водовод».

Осенью 2017 года областное правительство совместно с федеральным агентством ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» подписали договор, предполагающий создание комфортной среды в городе. Пешеходная зона улиц Рокоссовского и Соммера стала одной из территорий благоустройства. В сентябре 2019 городские власти приняли решение расторгнуть договор с фирмой, выполняющей работы по разработанным ранее эскизам КБ «Стрелка», и закончить проект самостоятельно.