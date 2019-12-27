Стало известно, сколько заявок на кредиты под 1% поступило с востока (дополнено)

Стало известно, сколько заявок на кредиты под 1% поступило с востока (дополнено)
Виталий Невар / Новый Калининград
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С востока области поступило уже более 1,5 млн заявок на льготное кредитование под 1% годовых. Об этом журналистам сообщила спикер облдумы Марина Оргеева, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Будет конкурсная комиссия. В любой сфере. Уже более 1,5 млн подали заявок. Но мы же понимаем, что кто-то просто сел и на коленке написал, хочет магазин открыть, кто-то сделал какой-то бизнес-план. Комиссия будет отбирать, и мы должны понимать, что действительно полученные денежные средства дадут возможность появления новых рабочих мест, и, естественно, мы понимаем, что человек будет работать и кредит будет возвращать», — сказала Оргеева.

Она также пояснила, что на льготные кредиты могут рассчитывать жители муниципалитетов, круг которых обозначен в программе «Восток». «Это практически все, что находится не на полуострове, а на востоке. Гвардейск, Правдинск, Полесск и все, что восточнее, тоже вошли туда», — пояснила спикер облдумы.

Ранее стало известно, что правительство Калининградской области закладывает в бюджет на 2020 год 300 млн рублей на кредитование бизнеса на востоке области под 1% годовых.

Дополнено. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это некорректные цифры. На участие в программе поступило 80 заявок на общий объем финансирования в 1,5 млрд рублей.  
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