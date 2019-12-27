На благоустройство ул. Рокоссовского власти планируют потратить 105 млн рублей

Реконструкцию пешеходной зоны на улице Рокоссовского администрация города оценила в 105 млн рублей, считает глава МУП «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Сергей Русович. Речь об этом шла на общественных слушаниях проекта благоустройства ул.Соммера-ул.Рокоссовского.



«Вот здесь можно безболезненно в течение одного года спроектировать и сделать этот участок, — поделился планами Русович. — Изначально стоимость у нас где-то в 105 млн [рублей] вылезала, потому что мы хотим сделать хорошо и красиво».

На первом этапе реконструкции власти хотят заняться канализационной системой и дорожным покрытием пешеходной зоны, установить стенды памяти, а также озеленить пространство и добавить мест для отдыха детей и родителей. Сообщается, что все ремонтные мероприятия начнутся после 9 Мая.

«Когда обследовали существующий коллектор, мы поняли, что его можно просто пройти и проверить. Он рабочий, мы можем только собрать воду с этого участка. Это уже возможно проектировать, и мы можем за один год все это сделать», — рассказал он о состоянии подземных коммуникаций в районе пешеходной зоны. А вот замена коллектора на улице Соммера, по прогнозам Русовича, обойдется в 65 млн рублей.

Как сообщил градостроитель, озеленение существующей территории на данном этапе произвели на 60%. «Скорее сквер получается, нежели улица. Мы постарались сохранить все, что есть», — рассказал Русович о состоянии самой «зелени» и отметил, что многие растения не подлежали лечению и пересадке. Старые кусты, по его словам, теперь растут только рядом с 32 гимназией, а в остальных местах высадили «новые и более дорогие деревья». Работы по обновлению всего ландшафта вдоль улицы Рокоссовского в администрации оценили почти в 7 млн рублей.