Создан законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети

МВД России разработало законопроект об уголовной ответственность за пропаганду употребления, оборота и культивирования наркотических средств в интернете. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
За пропаганду наркотиков через СМИ, электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через интернет предусматриваются штрафы до 50 тыс. руб, обязательные работы от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет, а также ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет.
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