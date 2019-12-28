С января в Польше повышаются цены на алкоголь и табачные изделия

В 2020 году в Польше подорожают алкоголь и сигареты. Закон о повышении акцизов на данную продукцию подписал 27 декабря президент Анджей Дуда, сообщает «Радио Польша».

С нового года ставки акциза на алкогольные напитки и табачные изделия, а также на жидкость для электронных сигарет увеличатся на 10%. В результате пачка сигарет подорожает в среднем примерно на 1 злотый (0,25 евро), а поллитровая бутылка водки — на 1 злотый и 40 грошей (0,4 евро).

По оценкам правительства, из-за увеличения акцизного сбора бюджет пополнится почти на 700 миллионов злотых (около 163 млн евро).