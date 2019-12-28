Smartavia открывает продажу билетов на прямые рейсы из Калининграда в Сочи

Smartavia открывает продажу билетов на прямые рейсы из Калининграда в Сочи
Скриншот с сайта Smartavia
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Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов на часть рейсов летнего расписания, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября 2020 года. В числе этих рейсов — те, которые будут следовать по маршруту «Калининград-Сочи-Калининград», сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что с 31 мая по 10 октября 2020 года полёты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-500 и Boeing 737-700, «которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности».

В данный момент стоимость билетов из Калининграда в Сочи на июнь по классу «Лайт» (ручная кладь) в одну сторону составляет 6850 рублей, «Стандарт» (ручная кладь, багаж 23 кг) — 7850 рублей, «Базовый» (ручная кладь, 2 багажа) — 13850 рублей. Рейсы, как из Калининграда, так и из Сочи, будут осуществляться по субботам.



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