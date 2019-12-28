В Светлогорске объявили конкурс на разработку логотипа для парка «Муза»

В Светлогорске объявили конкурс на разработку логотипа для парка «Муза»
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
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Администрация Светлогорского округа и местный музей «Колесо истории» объявили открытый конкурс на разработку логотипа нового парка «Муза», открытого накануне. Об этом сообщается в соцсетях администрации.

К участию приглашаются художники, дизайнеры, творческие студии и мастерские, студенты профильных специальностей. Подача конкурсных заявок — с 27 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года, они принимаются по электронному адресу sgo@svetlogorsk39.ru. Прием конкурсных работ завершается 29 февраля 2020 года.

Наградной фонд конкурса составляет десять тысяч рублей. Ознакомиться с положением конкурса и скачать бланк заявки можно здесь.

Парк «Муза» расположен на берегу Тихого озера, проект его создания является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Парк включает амфитеатр (универсальную площадку для проведения концертов, дискотек и кинопоказов), площадку для выставок и пленеров, скульптуры, площадки с игровыми и спортивными конструкциями для взрослых и детей, беседки.

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