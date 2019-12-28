В погрануправлении рассказали, когда ожидают наплыва на границе

Традиционно самые загруженные пункты пропуска на новогодние праздники — «Мамоново» (Гжехотки), «Мамоново» (Гроново) и «Багратионовск» (Безледы). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном пограничном управлении.



Самое «пиковое» время на новогодние праздники — утренние часы 2 и 3 января. «Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области принимаются исчерпывающие меры по обеспечению максимальной пропускной способности пунктов пропуска в период пиковых нагрузок в период новогодних праздников», — заявили в пресс-службе.

Жителям региона рекомендуют заранее планировать маршруты своих поездок и напоминают об основных правилах, касающихся выезда несовершеннолетних граждан за рубеж. «Обращаем внимание на то, что при следовании несовершеннолетнего лица через государственную границу совместно с одним из родителей (законных представителей), документ, подтверждающий согласие второго родителя на выезд ребёнка из страны, не требуется. Однако если второй родитель заявил в установленном порядке в уполномоченные органы о несогласии на выезд из Российской Федерации своего несовершеннолетнего ребёнка, то в таком случае несовершеннолетний гражданин не сможет пересечь границу и покинуть территорию страны, — отметили в погрануправлении. — Также важно учесть, что если несовершеннолетний россиянин пересекает государственную границу самостоятельно или в сопровождении других лиц, то кроме заграничного паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из родителей (законного представителя) на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить».

Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пересекают государственную границу при наличии заграничного паспорта и разрешения на выезд, которое выдаётся органом опеки и попечительства. Если дети следуют группой, то разрешение на выезд должно быть на каждого несовершеннолетнего, включённого в состав группы для выезда из страны с целью отдыха или оздоровления.

Через пункты пропуска Калининградской области в 2019 году в обе стороны проследовали свыше 5 520 000 человек и 2 560 000 транспортных средств. Это соответствует уровню прошлого года.