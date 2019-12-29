Путин подписал закон об уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря. Как сообщает РБК, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В соответствии с поправками в Уголовный кодекс РФ, предусмотрены штрафы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за незаконное хранение этих камней, их перевозку или пересылку в любом виде за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тем, кто ранее подпадал под аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Если же стоимость камней превышает 2 млн 250 тыс. руб., штраф может составить 2 млн руб., а тюремный срок — до четырех лет.

Издание отмечает, что закон, предусматривающий ответственность за незаконную добычу янтаря, подписал также украинский президент Владимир Зеленский. Документ регулирует процедуру получения спецразрешений на разработку месторождений янтаря. Закон также предусматривает штраф в размере от $2 тыс. до $7 тыс. или ограничение свободы на срок до трех лет за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря в начале марта 2019 года.

