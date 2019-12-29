Губернатор: в 2020 году отремонтируем 38 домов в историческом центре Советска

Губернатор: в 2020 году отремонтируем 38 домов в историческом центре Советска
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Советске в 2020 году намерены отремонтировать фасады почти 4-х десятков домов довоенной постройки в центре Советска. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

«В следующем году в Советске дополнительно отремонтируем 38 жилых домов в историческом центре», — написал глава региона, который побывал в муниципалитете. 

Губернатор прикрепил к посту фотографии скандально известного дома на ул. Чапаева, ремонт которого недавно завершился, и добавил хэштэги #стыдкакдвигателькапитальногоремонта и #обещалисделали. 



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