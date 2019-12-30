Социологи рассказали, чего россияне хотели бы попросить в подарок у Деда Мороза

Здоровья себе и близким — в России это самый самый частый ответ на вопрос о том, чего бы вы хотели попросить в подарок у Деда Мороза. Так ответили 34% жителей страны в ходе социсследования ВЦИОМ, сообщает ТАСС.



«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, — это здоровье себе, родственникам и всем людям (34%). Чаще всего такой подарок желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%)», — говорится в материалах опроса.

На втором месте в списке желаний у россиян расположились материальное благополучие и деньги, такой вариант предпочли 9% опрошенных. Зачастую его выбирала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый. По сравнению с прошлым годом число россиян, назвавших этот ответ, выросло с 3% до 6%, мир во всем мире пожелали 6% (10% в 2018 году). Замыкает первую пятерку пожелание о квартире или даче (5%).

«В письме главному волшебнику страны россияне также попросили бы автомобиль (5%), путешествий (3%), достойную работу/карьерный рост (2%). Среди прочих желаний наши сограждане назвали повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), закрыть все кредиты и долги, стабильность и спокойствие, благополучие всем людям (по 1%)», — отмечается в материалах.

Опрос проведен 17 декабря 2019 года среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.