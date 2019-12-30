Роспотребнадзор напомнил о сроках хранения салатов. И новогодних тоже

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает, что любой салат — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжёлого пищевого отравления, говорится на сайте ведомства.



«В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2...+6ºС», — отметили в Роспотребнадзоре.

Регламентированные сроки годности салатов:

• Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки могут храниться только 6 часов.

• Салаты из сырых овощей или фруктов — 18 часов, после заправки — 12.

• Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов (после заправки — 12).

• Салаты и винегреты из варёных овощей — тоже 18 часов (после заправки — 12).

• Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

• Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол, добавили в Роспотребнадзоре.