Без сюрпризов: синоптики рассказали о том, какой будет новогодняя неделя

Без сюрпризов: синоптики рассказали о том, какой будет новогодняя неделя
Виталий Невар / Новый Калининград
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Наступившая неделя будет преимущественно теплой и пасмурной. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха ожидается во вторник — до 7 градусов тепла.

В остальные дни столбик термометра будет колебаться нем в районе отметок в 4-6 градусов, ночью — в основном 2-4 градуса, лишь в воскресенье ожидается около нуля. Во вторник и в субботу вероятен дождь.

С этим прогнозом солидарен калининградский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: максимум 7 градусов и осадки во вторник, ночью не ниже нуля. В новогоднюю ночь ожидается 2 градуса тепла.

Аналогичные данные — у прогноза погоды «Нового Калининграда». По его информации, в ночь с 31 декабря на 1 января будет 2,4 градуса выше нуля. В субботу вечером вероятен дождь со снегом.

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