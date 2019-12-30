В Литве с 1 января изменяются Правила дорожного движения

В Литве с 1 января изменяются Правила дорожного движения
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Литве с 1 января вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Это касается поворота направо на перекрестках, оборудованных светофорами, сообщает в понедельник Delfi.

С нового года отменяются зеленые стрелки, разрешающие поворачивать направо на красный сигнал светофора. До 1 января все такие таблички должны быть сняты, но если по какой-то причине какая-либо окажется забытой, местные власти предупреждают, что поворачивать будет нельзя.

Причиной нововведения называется желание повысить безопасность водителей и пешеходов.Согласно опросам общественного мнения, большая часть литовских водителей относятся к изменениям скептически, ожидая увеличения заторов.

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