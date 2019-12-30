Минздрав рассказал, как медицинские организации будут работать в праздники

В минздраве Калининградской области опубликовали расписание работы медицинских организаций в праздники с 28 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Амбулаторно-поликлиническая служба работает по следующему расписанию: 30 декабря, в понедельник, — полный рабочий день; 31 декабря, во вторник, — работа по субботнему расписанию; 1, 2, 5, 7 и 8 января — выходные дни.

С четверга, 9 января, медицинские организации будут работать в обычном режиме.

В поликлиниках 3, 4 и 6 января будут работать дежурные службы, лаборатории, некоторые узкие специалисты и службы неотложной помощи.

Городская скорая помощь работает круглосуточно. Вызов по телефонам 03 и 112.